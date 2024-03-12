Об этом рассказал глава региона.

Во Владимирской области планируется открытие санатория для детей, о чем заявил губернатор Александр Авдеев 12 марта.Также изменения ждут лагерь "Олимп" в Собинском районе, который станет круглогодичным. В 2024 году там будет возведены два новых жилых корпуса на 100 мест, что позволит центру для детей увеличить ежегодную вместимость до 2100 человек - втрое больше, чем ранее. Кроме того, планируется провести ремонт в муромских и собинских лагерях, где работы продлятся до 2026 года.