Передвижные комплексы фотовидеофиксации разместили на семи участках дорог Владимирской области. Камеры будут стоять с 11-го по 17-е марта, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Комплексы

Передвижные комплексы фотовидеофиксации разместили на семи участках дорог Владимирской области. Камеры будут стоять с 11-го по 17-е марта, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Комплексы находятся на следующих участках: – а/д М-7 «Волга» 113 км; – а/д М-7 «Волга» 245 км; – а/д М-7 «Волга» 294 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; – а/д Р-132