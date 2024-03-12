В садовом товариществе «Лесные дали» в Киржачском районе сгорел двухэтажный дом.

Инцидент произошёл во Владимирской области на дачном участке №35 в Киржачском районе. Живущие поблизости люди позвонили в пожарную службу в ночь на 10 марта. Горел двухэтажный жилой дом.Огонь унёс жизни 62-летней владелицы дома и шести собак. Трёх питомцев удалось спасти. Для устранения огня привлеклись 2 единицы техники, 6 человек личного состава и трое вместе со спецмашиной из добровольной пожарной команды «Аленино». Причиной пожара по предварительной версии стало печное оборудование.