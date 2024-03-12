Вынесен приговор по делу об убийстве в новогоднюю ночь.

Обвиняемый, гражданин Узбекистана, отмечал Новый год в деревне Киржач у друзей. После полуночи двое пьяных мужчин подрались. В ходе рукоприкладства гость достал складной нож и нанёс противнику несколько ран.Женщина пыталась остановить потасовку и попала под нож. Драка случилась на глазах несовершеннолетней дочери пострадавшей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчину задержали на следующий день. Во время следственных работ он менял показания для смягчения наказания. Петушинский районный суд признал убийство намеренным.Подсудимому вынесли приговор в виде лишения свободы на 9,5 лет в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.