Всего в феврале родилось 696 детей, из них 379 мальчиков и 317 девочек. Зарегистрировано рождение семи двоен и одной тройни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации

Всего в феврале родилось 696 детей, из них 379 мальчиков и 317 девочек. Зарегистрировано рождение семи двоен и одной тройни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Владимирские родители все чаще стали называть детей ранее достаточно редкими именами. Так, в феврале имена Матвей, Лев, Дмитрий, Кира, Милана,