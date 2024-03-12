Всего в феврале родилось 696 детей, из них 379 мальчиков и 317 девочек. Зарегистрировано рождение семи двоен и одной тройни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации
<a href="https://33live.ru/novosti/12-03-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-v-fevrale-rodilos-7-dvoen.html" target="_blank">Во Владимирской области в феврале родилось 7 двоен</a> - Всего в феврале родилось 696 детей, из них 379 мальчиков и 317 девочек. Зарегистрировано рождение семи двоен и одной тройни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации
[url=https://33live.ru/novosti/12-03-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-v-fevrale-rodilos-7-dvoen.html]Во Владимирской области в феврале родилось 7 двоен[/url] - Всего в феврале родилось 696 детей, из них 379 мальчиков и 317 девочек. Зарегистрировано рождение семи двоен и одной тройни. Об этом рассказали в пресс-службе министерства по организации