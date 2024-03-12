Во Владимирской области в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей стартовала работа...

Во Владимирской области в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей стартовала работа «горячей линии».С 11 марта 2024 года в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей начала работу «горячая линия» по актуальным вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке:8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» проконсультируют по актуальным вопросам, расскажут что делать в случае спорной ситуации между продавцом и покупателем, помогут составить претензии, исковые заявления в судебные органы и пр.«Горячая линия» будет работать до 22 марта.Фото: freepik.com