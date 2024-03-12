Южный ветер, солнце и тепло: во Владимирскую область пришла настоящая весна В регионах центральной...

Южный ветер, солнце и тепло: во Владимирскую область пришла настоящая веснаВ регионах центральной части России в ближайшие дни будет постепенно теплеть, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В отдельных районах температура воздуха будет превышать норму. Из-за этого начнет активно таять снег.13 марта во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется до +4°C. В обед нас порадует яркое солнце.Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер — южный, юго-западный, 2 метра в секунду. Спокойное магнитное поле.К вечеру температура понизится до -3...5°C.Народный прогноз погоды на 13 марта:«Идет дождь - лето будет теплым, но дождливым»;«Капель — предвестник жаркого лета»;«Если грачи прилетели 13 марта, то весна затянется, а лето будет дождливым»;«Солнечный день — год будет плодородным».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений