Южный ветер, солнце и тепло: во Владимирскую область пришла настоящая весна
В регионах центральной...
Южный ветер, солнце и тепло: во Владимирскую область пришла настоящая весна
В регионах центральной части России в ближайшие дни будет постепенно теплеть, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В отдельных районах температура воздуха будет превышать норму. Из-за этого начнет активно таять снег.
13 марта во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется до +4°C. В обед нас порадует яркое солнце.
Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер — южный, юго-западный, 2 метра в секунду. Спокойное магнитное поле.
К вечеру температура понизится до -3...5°C.
Народный прогноз погоды на 13 марта:
«Идет дождь - лето будет теплым, но дождливым»;
«Капель — предвестник жаркого лета»;
«Если грачи прилетели 13 марта, то весна затянется, а лето будет дождливым»;
«Солнечный день — год будет плодородным».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений