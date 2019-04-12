В регионе стартовала новая программа переселения из ветхих домов

В регионе стартовала новая программа переселения из ветхих домовГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали договор о предоставлении 33-му региону финансовой поддержки на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья.Согласно договору, Владимирская область получит больше 383 миллионов рублей и в порядке софинансирования добавит 7,8 миллиона рублей. Эти средства направят на переселение 651 человека из 260 аварийных домов общей площадью 10,57 тысяч квадратных метров. Этот этап программы реализуют в 31 муниципальном образовании.«Подписание договора позволит нам выполнить стратегически важные задачи, поставленные Президентом, призванные сделать жизнь граждан более безопасной и комфортной. Вопрос переселения из аварийного фонда – один из самых важных для людей. Владимирская область успешно реализовала предыдущую программу переселения, сумев завершить её досрочно. Мы и в этот раз не подведём», – подчеркнул Владимир Сипягин. Пользуясь случаем, он поблагодарил руководство Фонда за поддержку и тесное сотрудничество.С 2008 по 2016 год Владимирской области для реализации программ переселения Фонд выделил 2,33 миллиарда рублей, региональное софинансирование составило 937 миллионов рублей. Эти средства направили на переселение 6795 человек из ветхого жилья общей площадью 108,29 тысяч квадратных метров.В рамках областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» до 1 сентября 2025 года планируют расселить более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия 8543 местных жителей. На реализацию программы направят 4,7 миллиарда рублей, из них 4,6– это средства Фонда.