Анастасия Макеева разочаровалась в Японии. Актриса несколько недель находится в Стране восходящего солнца и успела попасть в экстремальную ситуацию

Анастасия Макеева разочаровалась в Японии. Актриса нескольконедель находится в Стране восходящего солнца и успела попасть в экстремальнуюситуациюОтпуск актрисы в Японии проходит с приключениями. успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко икрасиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой,японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться.В качестве примера Анастасия Макеева привела историю,которая случилась с ней на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт опаздывал на целых полчаса."Люди стали паниковать, что опаздывают на самолет,началась давка и толчея. Да, эта страна с низкой преступностью и повышеннойбезопасностью, но и в аэропорту тебя могут задавить. Почему это меня удивило -потому что это страна, в которой все четко по часам без опозданий всегда!",– написала Макеева в Instagram.Там же, в Токио, разразился скандал во время визита в Япониюкоролевы Великобритании. Скоростной поезд опоздал почти на 2 минуты – чтояпонцы сочли настоящим позором. считает, что в той ситуации надобыло отвлечь королеву светской беседой – та, скорее всего, не заметила бы, чтопоезд выбился из графика.После развода с артистом Глебом Матвейчуком долго была одна. Актриса с головой погрузилась в работу. Неожиданно выяснилось, что еще в ноябре прошлого года артистка вышла замуж.Макеева подчеркнула, что ее супруг не из актерской среды.