Анастасия Макеева разочаровалась в Японии. Актриса несколько
недель находится в Стране восходящего солнца и успела попасть в экстремальную
ситуацию
Анастасия Макеева разочаровалась в Японии. Актриса несколько
недель находится в Стране восходящего солнца и успела попасть в экстремальную
ситуацию
Отпуск актрисы в Японии проходит с приключениями. успела убедиться, что в Стране восходящего солнца не все так гладко и
красиво, как показывают потенциальным туристам на экране. По мнению Макеевой,
японцы не настолько уж хорошие и прекрасные люди, чтобы на них равняться.
В качестве примера Анастасия Макеева привела историю,
которая случилась с ней на вокзале в Токио. Экспресс в аэропорт опаздывал на целых полчаса.
"Люди стали паниковать, что опаздывают на самолет,
началась давка и толчея. Да, эта страна с низкой преступностью и повышенной
безопасностью, но и в аэропорту тебя могут задавить. Почему это меня удивило -
потому что это страна, в которой все четко по часам без опозданий всегда!",
– написала Макеева в Instagram.
Там же, в Токио, разразился скандал во время визита в Японию
королевы Великобритании. Скоростной поезд опоздал почти на 2 минуты – что
японцы сочли настоящим позором. считает, что в той ситуации надо
было отвлечь королеву светской беседой – та, скорее всего, не заметила бы, что
поезд выбился из графика.
После развода с артистом Глебом Матвейчуком долго была одна. Актриса с головой погрузилась в работу. Неожиданно выяснилось, что еще в ноябре прошлого года артистка вышла замуж.Макеева подчеркнула, что ее супруг не из актерской среды.