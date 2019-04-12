Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов назначен главным тренером армянского футбольного клуба Пюник. Он заменил другого российского специалиста Андрея Талалаева.

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Пюник". Он заменил другого российского специалиста Андрея Талалаева.8 апреля Андрей Талалаев возглавил клуб ФНЛ "Химки". На следующий день новым тренером "Пюника" был назначен 64-летний Александр Тарханов. В последнее время Александр Фёдорович работал советником президента "Урала" Григория Иванова.Александр Тарханов в прошлом известный нападающий ЦСКА и сборной СССР. В качестве тренера Александр Федорович был помощником Олега Романцева в "Спартаке", а также возглавлял ЦСКА, "Торпедо", "Сатурн", "Крыля Советов", "Химки", "Терек" и "Урал".