Бывший сенатор может стать председателем регионального отделения «Справедливой России»

Бывший сенатор может стать председателем регионального отделения «Справедливой России»На заседании президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», которое прошло 11 марта, депутаты рассмотрели вопрос о рекомендации бывшего сенатора Совета Федерации Антона Белякова в качестве председателя отделения партии во Владимирской области. Партийцы поддержали кандидатуру известного политика. Скорее всего Антон Беляков вернётся во Владимир.Напомним, Антон Беляков родился во Владимире. Окончил Российский государственный медицинский университет, работал в клинике в Москве. Депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов, сенатор от администрации Владимирской области в Совете Федерации с 2013 по 2018 годы.