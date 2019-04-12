Решением суда арестован глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов, обвиняемый в крупной растрате.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что решением суда арестован глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов, обвиняемый в крупной растрате.Мера пресечения избрана сроком до 9 июня, передает ТАСС,По мнению следствия, в 2015 году Джелилов незаконно и безвозмездно передал в собственность своим родственикам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе.По предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 миллионов рублей.