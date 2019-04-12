Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на британские СМИ.

Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.Судья отметил, что это серьезное нарушение закона – не прибыв на слушания, Ассанж нарушил условия освобождения под залог.Дело передано в коронный суд, который и вынесет приговор. По этому делу Ассанжу может грозить один год лишения свободы.Покидая зал суда, Ассанж помахал участникам заседания.Основателя WikiLeaks арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора, после того как власти этой страны решили больше не предоставлять ему убежище.