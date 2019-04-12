Петр
Порошенко уже не знает, как ему сохранить свою власть: то ворвется в студию
прямого эфира, то попросит помощи у европейских союзников. Загнанный в угол
президент готов на все.
Петр
Порошенко уже не знает, как ему сохранить свою власть: то ворвется в студию
прямого эфира, то попросит помощи у европейских союзников. Загнанный в угол
президент готов на все.
Провокации
Петра Порошенко могут обернуться кровью, предупреждают эксперты. Президента
Украины ждут адские муки, если он
попытается сфальсифицировать выборы и продлить свое правление, незаконно
объявив о победе во втором туре, предупредил бывший начальник службы
безопасности Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко.
"Если Порошенко
пойдет на беспредел и объявит себя президентом, он себя обречет не на продление
политической жизни до осени, а на муки ада, на котел ада. Но это может быть
кровь", – приводит слова Червоненко издание "ПолитНавигатор".
Особо беспокоят
бывшего охранника Ющенко предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийсакий".
"Я понимаю, о чем говорю – не вздумайте никаких провокаций на стадионе. Я не
лезу ни в чью охрану, мне оно не надо – меня не зовут, а я не прошусь никогда.
Но я там будут и мои ребята будут", – предупредил Червоненко.
Публичная
встреча оппонентов должна пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе.
и Зеленский будут выяснять отношения за два дня до второго тура
президентских выборов. Не исключено, что кто-то устроит провокацию в этот день
с целью дестабилизации обстановки в столице Украины.
Но Петру
любые беспорядки только на руку: это позволит ему отменить
голосование и даже ввести военное или чрезвычайное положение. А в такой
ситуации проводить выборы будет невозможно.