Петр Порошенко уже не знает, как ему сохранить свою власть: то ворвется в студию прямого эфира, то попросит помощи у европейских союзников. Загнанный в угол президент готов на все.

ПетрПорошенко уже не знает, как ему сохранить свою власть: то ворвется в студиюпрямого эфира, то попросит помощи у европейских союзников. Загнанный в уголпрезидент готов на все.ПровокацииПетра Порошенко могут обернуться кровью, предупреждают эксперты. ПрезидентаУкраины ждут адские муки, если онпопытается сфальсифицировать выборы и продлить свое правление, незаконнообъявив о победе во втором туре, предупредил бывший начальник службыбезопасности Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко."Если Порошенкопойдет на беспредел и объявит себя президентом, он себя обречет не на продлениеполитической жизни до осени, а на муки ада, на котел ада. Но это может бытькровь", – приводит слова Червоненко издание "ПолитНавигатор".Особо беспокоятбывшего охранника Ющенко предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийсакий"."Я понимаю, о чем говорю – не вздумайте никаких провокаций на стадионе. Я нелезу ни в чью охрану, мне оно не надо – меня не зовут, а я не прошусь никогда.Но я там будут и мои ребята будут", – предупредил Червоненко.Публичнаявстреча оппонентов должна пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе.и Зеленский будут выяснять отношения за два дня до второго турапрезидентских выборов. Не исключено, что кто-то устроит провокацию в этот деньс целью дестабилизации обстановки в столице Украины.Но Петрулюбые беспорядки только на руку: это позволит ему отменитьголосование и даже ввести военное или чрезвычайное положение. А в такойситуации проводить выборы будет невозможно.