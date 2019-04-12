В конце марта суд Дубая (ОАЭ) встал на сторону российского миллиардера Фархада Ахмедова в споре с теперь уже бывшей супругой Татьяной и ее британскими адвокатами и оставил за предпринимателем роскошную яхту Luna. После этого бизнесмен перешел в контратаку на своих оппонентов.

В конце марта суд Дубая (ОАЭ) российского миллиардера Фархада Ахмедова в споре с теперь уже бывшей супругой Татьяной и ее британскими адвокатами и оставил за предпринимателем роскошную яхту Luna. После этого бизнесмен перешел в контратаку на своих оппонентов.Как отмечает влиятельное британские издание Daily Mail,представители семейного трастового фонда, чьим владением и является яхта,к экс-супруге миллиардера Татьяне Ахмедовой, а такжеюристам из лондонской юридической фирмы Burford Capital Investments.По словам представителя адвокатов фонда Straight Trust,который принадлежит семье Ахмедова, в иске заявлена весьма солидная сумма – 65миллионов английских фунтов. Именно столько составляют убытки, которыепотерпела компания из-за незаконного ареста яхты Luna в феврале прошлого года,отметил представитель бизнесмена. Это стало возможным из-за действий гражданкиВеликобритании Татьяны Ахмедовой и юристов Burford.Таким образом, миллиардер, ранее лишь защищавший в спорах сбывшей супругой, теперь переходит в контрнаступление и сам становится истцом.Солидная сумма иска к Татьяне свидетельствует о серьезных намеренияхпредпринимателя, желающего добиться справедливости в скандальном бракоразводномпроцессе.Яхта оказалась в центре спора, ставшего одним из самыхдорогих в истории. Татьяна Ахмедова пытается отсудить часть собственностибизнесмена, состояние которого, по оценке влиятельного издания Forbes,составляло в прошлом году 1,4 миллиарда долларов. С таким капиталом Ахмедовзанимал 69-е место в рейтинге российских предпринимателей.Поженились Фархад и Татьяна еще в начале 90-х, а развелись в2000-м, прожив в браке семь лет. Расторгнуть его было решено после изменыТатьяны с IT-специалистом из Великобритании Марком Айлом.Развод зарегистрировал Зюзинский районный суд столицы.Казалось бы, вопрос улажен. Но спустя почти два десятка лет вокруг самого фактаразвода была затеяна игра, ставки в которой оказались крайне велики.Бывшая супруга бизнесмена обратилась в Высокий суд Лондона.Там постановили, что Фархад и Татьяна были женаты до 2013 года. Подобные"игры с датами" позволили Фемиде Туманного Альбиона обязатьмиллиардера выплатить экс-супруге почти 600 миллионов долларов. Предпринимательстоль странное решение выполнять отказался, после чего суд наложил арест на егоактивы по всему миру.Под ударом британской Фемиды оказалась и супер-яхта"Луна", находившаяся в Дубае. Что с ней делать власти эмирата решалигод, все это время яхта простаивала, что само по себе наносило ущерб трастовомуфонду. Более того, владельцы "Луны" понесли моральный ущерб, чтотакже отражено во встречном иске Фархада Ахмедова к бывшей супруге и еепредставителям.При этом суд Дубая отказался исполнять требованиябританского правосудия, согласного которому яхту подлежало изъять и продать, авырученные деньги перевести Татьяне. В суде эмирата решили, что вердиктлондонских коллег в ОАЭ силы не имеет.Фархад Ахмедов и без того заплатил бывшей супруге немалуюсумму, чтобы она жила в роскоши и комфорте, отмечает Daily Mail. В еесобственности оказался семейный дом в графстве Суррей стоимостью 20 миллионовфунтов, а также коллекция искусства, которая оценивается еще в 30 миллионов. Вкачестве "бонуса" – ежегодное содержание в несколько миллионовфунтов, которые предприниматель продолжает выплачивать бывшей супруге.По всей видимости, теперь, после всех скандальных процессов,ситуация кардинально меняется. Татьяне Ахмедовой и ее британским юристампредстоит серьезно задуматься над тем, как противостоять искам бизнесмена. Какстало известно, кроме претензий со стороны трастового фонда, миллиардер намеренподать личный иск и потребовать 50 миллионов фунтов.Не исключено, что в таких условиях бывшая супруга не развспомнила о давнем предложении Фархада Ахмедова о мировой сделке. Отказавшисьот претензий, Татьяна могла бы получить 100 миллионов фунтов. Однако женщина на такой вариант не согласилась. Теперь же ее перспективы в споре с бизнесменом, мягко говоря, выглядят нестоль впечатляющими.