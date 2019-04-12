С момента смерти 38-летней Юлии Началовой не прошло еще и 40 дней. Родные, поклонники и и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Но вскрываются все новые факты о последних часах певицы.

С момента смерти 38-летней Юлии Началовой не прошло еще и 40 дней. Родные, поклонники и и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Но вскрываются все новые факты о последних часах певицы.В Боткинской больнице артистка провела несколько дней – врачи упорно боролись за ее жизнь. Но каждый день у Началовой отказывал какой-то орган – отек легких сменился отеком мозга и почечной недостаточностью...Как выяснилось, певица перед тем, как впасть в кому, отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. И по ним можно понять, как чувствовала себя Юля, о чем думала, чего хотела, о чем просила. Правда, их точное содержание родные артистки раскрывать не спешат – слишком личное, слишком интимное, слишком дорогое."Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервича WhatsApp семья пока не планирует, тем более, сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле, – пояснила "Дни.ру" пресс-секретарь Началовой Анна Исаева. – А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле".Напомним,умерла 16мерла от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, однако по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить не с отцом – футболистом Евгением Алдониным, а с бабушкой и дедушкой. Они начали процесс оформления опекунства.