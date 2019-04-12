С момента смерти 38-летней Юлии Началовой не прошло и 40 дней. Родные, поклонники и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Тем временем вскрываются все новые факты о последних часах певицы.

С момента смерти 38-летней Юлии Началовой не прошло и 40 дней. Родные, поклонники и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Тем временем вскрываются все новые факты о последних часах певицы.В Боткинской больнице артистка провела несколько дней – врачи упорно боролись за ее жизнь. Но каждый день у Началовой отказывал какой-то орган – отек легких сменился отеком мозга и почечной недостаточностью...Перед тем как впасть в кому, певица отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. По ним можно понять, как чувствовала себя Юля, о чем думала, чего хотела, о чем просила. Правда, их точное содержание родные артистки раскрывать не спешат – слишком личное, слишком дорогое."Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле, – пояснила "Дни.ру" пресс-секретарь звезды Анна Исаева. – А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле".Напомним, что умерла 16марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.У артистки осталась 12-летняя дочь Вера, которая будет жить не с отцом, футболистом Евгением Алдониным, а с бабушкой и дедушкой. Они начали процесс оформления опекунства.