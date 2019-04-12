Скончался российский миллиардер Владислав Тетюхин. Ему было 86 лет. Тетюхин прошел путь от простого рабочего до владельца гигантского титанового производства. Потом продал бизнес и построил на свои деньги в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.

Скончался российский миллиардер Владислав Тетюхин. Ему было 86 лет. Тетюхин прошел путь от простого рабочего до владельца гигантского титанового производства. Потом продал бизнес и построил на свои деньги в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.Уникальный, выдающийся, организатор с неиссякаемой энергией, человек с непреклонной волей. Как только не называют Владислава Тетюхина."Удивительный своим патриотизмом, своей добротой и любовью к людям. Это был необычайно скромный человек. Будучи выдающимся организатором производства, лауреатом Ленинской премии, он оставался скромным, очень интеллигентным и внимательным к людям, — отмечает губернатор Магаданской области Сергей Носов. — Но при этом он обладал колоссальной силой воли".Тетюхин окончил институт стали в Москве. Потом отправился на Урал — на завод по производству титана. Прошел путь от помощника мастера до зама главного металлурга. В середине 1970-х – снова Москва. НИИ авиационных материалов, сотни изобретений и публикаций. Госпремия. В 1980-х годах — снова Урал и снова титановое производство.За два десятилетия Владислав Тетюхин развалившееся предприятие превращает в самую крупную в мире корпорацию. Среди клиентов ВСМПО-АВИСМА — Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Formula1."Владислав Валентинович Тетюхин – это человек, который стоял у истоков становления советской титановой промышленности. А впоследствии он создал и развил российскую титановую отрасль до мирового уровня, и, конечно же, это не ограничивалось производством. Он всегда думал о людях, о людях, которые жили в наших городах", — подчеркивает генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин.Идея создать медицинский центр, где использовали бы титан, ему пришла в нулевых. Владислав Тетюхин продает акции ВСМПО, строит в Нижнем Тагиле суперсовременную клинику. Тратит свои деньги — больше трех миллиардов рублей.Правда, собственных средств не хватает, и он обращается за господдержкой, получает еще миллиард двести миллионов рублей. Кстати, проект поддержал лично Владимир Путин. Свою новую идею Владислав Тетюхин называл не иначе как "пламенной страстью"."Есть у Лермонтова, по-моему, строчка: "Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть". Если человек увлекается чем-то, если ему это интересно, он это делает. Вот мне это интересно очень", — признавался генеральный директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин.Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр — сверхсовременное учреждение. В нем пять операционных, каждая стоимостью по 10 миллионов евро. Основная специализация – ортопедия и лечение позвоночника. Региональные власти называют центр гордостью, а поступок Владислава Тетюхина самоотверженным."Имея большие средства, потратить их не на свои какие-то развлечения, ни на свою семью, не на свои желания, а отдать их людям — создать центр мирового уровня, который помогает людям восстанавливать здоровье", — восхищался поступком бизнесмена вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Потребность в центре огромна – здесь делают до пяти тысяч высокотехнологичных операций в год. Буквально поднимают и ставят на ноги безнадежных."Я не мог ходить. У меня был артроз правого сустава. Сейчас, слава Богу, после операции встаю на ноги. Хожу сам", — рассказывает пациент Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Андрей Юнкеров.Как и у этого пациента, у уральской клиники могла быть счастливая история. Если бы не одно обстоятельство: центр молодой, чтобы выйти на самоокупаемость и вообще функционировать, ему нужны большие деньги. Миллиард в год. Собственные деньги у Владислава Тетюхина закончились, но он предложил выход."Я говорю: давайте квоты федеральные на операцию, как получают все. Они говорят: «мы даем только тем, что построило государство. Значит, государство построило, внесло деньги и должно еще квоты давать. Здесь построили не за государственные деньги. Так дайте квоты, черт возьми", — кипятился тагильский меценат.По словам Владислава Тетюхина, областной Минздрав не просто не пошел навстречу, а в последний год и вовсе урезал квоты на четверть."Идет четкий, причем уже второй год, объективный тренд на ухудшение условий деятельности центра, на создание препятствий, трудностей", — отмечал Владислав Тетюхин.Кстати, на просьбы прокомментировать печальную новость в Минздраве Свердловской области единственные ответили отказом. Что касается главы региона, то в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас находится в отпуске, пообещал сохранить центр."Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории, как имя одного из лучших уральцев. Вечная память", — написал Евгений Куйвашев.О поддержке центра говорит и бывший уральский губернатор, друг Владислава Тетюхина, в свое время поддержавший его идею."Надо эту больницу сделать срочно государственной, филиалом областной больницы. Это раз, и уже поручение такое дано. Придется частично эту больницу перепрофилировать. Может, детский сектор разместить, может, другие заболевания лечить. Таким образом можно полностью загрузить больницу", — предлагает член Совета Федерации Эдуард Росель."Мы ее обязательно сохраним", — заявил Эдуард Россель.И тогда детище Владислава Тетюхина и дальше будет помогать людям.