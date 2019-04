67-летний актер Джеффри Раш отсудил у издания The Daily Telegraph 850 тысяч долларов за публикацию ложных обвинений в домогательствах. Изначально Раш требовал у журналистов более 25 миллионов в качестве компенсации.

67-летний актер Джеффри Раш отсудил у издания The Daily Telegraph 850 тысяч долларов за публикацию ложных обвинений в домогательствах. Изначально Раш требовал у журналистов более 25 миллионов в качестве компенсации, сообщает ABC News.Представители суда заявили, что журналисты The Daily Telegraph не смогли доказать, что Джеффри Раш приставал к своей коллеге по спектаклю "Король Лир" Эрин Джин Норвилл.Актера обвинили в домогательствах в 2017 году, именно тогда об этом написали сотрудники The Daily Telegraph. Изначально Эрин Джин Норвилл не раскрывала своего имени, но в 2018 году рассказала, что Раш домогался ее во время репетиций спектакля "Король Лир" в Сиднее в 2015 году.Скандал вокруг этого дела стоил знаменитости нескольких важных контрактов. Их сумму Раш также планирует взыскать с журналистов.