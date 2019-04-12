Голливудская звезда не верит слухам завистников. Дженнифер
Лопес уверена, что жених Алекс
Родригес ей не изменяет.
Голливудская звезда не верит слухам завистников. Дженнифер
Лопес уверена, что жених Алекс
Родригес ей не изменяет.
Долгое время артистка хранила молчание, она не комментировала
сплетни, которые появились в Сети сразу после помолвки. Но в недавнем интервью Дженнифер
Лопес внезапно заявила, что уверена в своем избраннике и абсолютно счастлива.
Вокалистка отметила, что знает Родригеса как облупленного, ведь между ними царит взаимопонимание.
Они от друг друга ничего не утаивают.
"И мне, и Алексу знакомы поражения и провалы. У всех бывают
падения, и люди, которых я хочу видеть рядом с собой, должны смотреть на себя
со стороны и делать выводы: "Окей, здесь у меня не очень хорошо вышло. Но я
постараюсь это исправить", – рассуждает Дженнифер Лопес.
По словам знаменитости, ее возлюбленный, встретившись с ней, очень изменился. Влюбившись, он стал более покладистым.
"Сейчас у всех есть возможность увидеть, что Алекс, которого
многие считали упертым, заносчивым и жестким, на самом деле до безумия влюбленный
человек. Обожающий своих детей и свою женщину. А слухам об изменах я не верю",
– цитирует Дженнифер Лопес со ссылкой на журнал 7
Дней.ru.
Напомним, в начале марта баскетболист Алекс Родригес сделал предложение певице
и актрисе . После двух лет отношений, парочка решила
связать себя узами брака. Однако помолвка была омрачена слухами о неверности
спортсмена. Экс-модель Playboy Зои
Грегори рассказала журналистам, что жених уже
через несколько дней после обручения писал ей пошлые сообщения. В прессе разгорелся большой скандал.