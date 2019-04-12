Голливудская звезда не верит слухам завистников. Дженнифер Лопес уверена, что жених Алекс Родригес ей не изменяет.

Голливудская звезда не верит слухам завистников. ДженниферЛопес уверена, что жених АлексРодригес ей не изменяет.Долгое время артистка хранила молчание, она не комментироваласплетни, которые появились в Сети сразу после помолвки. Но в недавнем интервью ДженниферЛопес внезапно заявила, что уверена в своем избраннике и абсолютно счастлива.Вокалистка отметила, что знает Родригеса как облупленного, ведь между ними царит взаимопонимание.Они от друг друга ничего не утаивают."И мне, и Алексу знакомы поражения и провалы. У всех бываютпадения, и люди, которых я хочу видеть рядом с собой, должны смотреть на себясо стороны и делать выводы: "Окей, здесь у меня не очень хорошо вышло. Но япостараюсь это исправить", – рассуждает Дженнифер Лопес.По словам знаменитости, ее возлюбленный, встретившись с ней, очень изменился. Влюбившись, он стал более покладистым."Сейчас у всех есть возможность увидеть, что Алекс, которогомногие считали упертым, заносчивым и жестким, на самом деле до безумия влюбленныйчеловек. Обожающий своих детей и свою женщину. А слухам об изменах я не верю",– цитирует Дженнифер Лопес со ссылкой на журнал 7Дней.ru.Напомним, в начале марта баскетболист Алекс Родригес сделал предложение певицеи актрисе . После двух лет отношений, парочка решиласвязать себя узами брака. Однако помолвка была омрачена слухами о неверностиспортсмена. Экс-модель Playboy ЗоиГрегори рассказала журналистам, что жених ужечерез несколько дней после обручения писал ей пошлые сообщения. В прессе разгорелся большой скандал.