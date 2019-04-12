Идея Дональда Трампа, пару лет назад поддержавшего официальный Эр-Рияд и предложившего объединить сразу 30 стран в альянс наподобие Северо-атлантического, не находит поддержки у потенциальных участников.

Идея Дональда Трампа, пару лет назад поддержавшего официальный Эр-Рияд и предложившего объединить сразу 30 стран в альянс наподобие Северо-атлантического, не находит поддержки у потенциальных участников.MESA (Middle East Security Alliance), а именно такую аббревиатуру получил новый союз, в отличие от NАТО уже в своей основе продвигается Штатами как агрессивный блок, который должен был действовать в экономическом и военном пространстве с целью ослабления Ирана.Кроме того, Вашингтон хочет эксплуатировать тему религиозного противостояния. Против шиитского Ирана США желают сплотить суннитские государства региона.На последнее собрание стран, приглашённых в MESA, Египет не отправил делегацию, а послал в Эр-Рияд документ с отказом от участия, сообщает Reuters.Египет мотивировал отказ тем, что участие в MESA может испортить отношения Каира и Тегерана. То есть ровно тем, ради чего Вашингтон весь этот альянс и затеял.К тому же в Каире считают, что политика США после президентских выборов следующего года вполне может претерпеть изменения, и президент, который сменит Трампа на его посту, может отказаться от нынешней региональной политики.Военно-политический союз, затеянный главой Белого дома, может теоретически включать в себя Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию, Турцию, Пакистан и ещё ряд других мусульманских стран, где превалирует суннитская идеология.И это ещё одна причина, по которой новый альянс нежизнеспособен. В большинстве мусульманских стран, на которые делают ставку в Вашингтоне, религиозный консенсус между суннитами и шиитами является результатом довольно хрупких внутриполитических соглашений.Втягивание таких государств в откровенную антииранскую, а по сути антишиитскую, авантюру способно, скорее, вызвать внутренний конфликт, чем обеспечить какие-либо внешнеполитические преференции.Ещё одной целью, помимо противостояния с Ираном, Трамп видит укрепление позиций военно-промышленного комплекса США в регионе. Так же, как НАТО всегда выполняло роль по сбору бюджетных средств стран-участниц альянса в казну военно-промышленного комплекса США, так и вовлечение арабских государств в новую структуру напрямую связано с желанием Пентагона стать единственным военным партнёром этих стран и поставщиком вооружения для их армий.