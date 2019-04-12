Друг пластического хирурга Алены Верди, которая уродовала пациенток, за что получила прозвище доктор Франкенштейн, рассказал шокирующие подробности. По его словам, Верди делала пластические операции на своей кухне не только пациенткам, но и себе. Он считает, что Алену надо лечить, а не сажать.

В начале апреля стало известно об аресте пластического хирурга Алены Верди, которую в блогосфере и СМИ называют "доктор Франкенштейн". Женщина оборудовала "клинику" у себя на дому, где проводила различные косметические процедуры и хирургические операции. Итог: одна погибшая от большой кровопотери и десять пострадавших.Некоторые из них говорят, что Верди заманивала их на процедуры домой обманом – говорила, что в клинике у нее "проблемы".Между тем, журналистам кубанского выпуска "Комсомолки" удалось найти друга Алены Верди, настоящее имя которой до 2011 года было Антонина Горбунова. Артем Черниенко считает, что Алену-Антонину надо лечить, а не сажать в тюрьму.Мужчина рассказал шокирующие подробности о том, как она не только пациентов, но и себя "препарировала" на кухне. Например, однажды Артем стал свидетелем того, как Алена "запросто" сделала себе прокол, откачала жир с ног и заклеила медицинским клеем.Проводила она с собой и другие операции: делала липосакцию на животе, сама себе переделывала уши.Возможно, предполагает Артем, она хотела таким образом самоутвердиться как специалист. Кроме того, он говорит, что Алена не боится боли, разрезов – "ей нравится кровь".Что касается пациенток, которые пострадали от действий Верди, то они, считает Черниенко, виноваты сами – не надо было соглашаться на операции в домашних условиях.Всего на счету Верди 16 изуродованных пациенток, но заявления написали только пять из них.Сама Верди вину не признает, а ее адвокат будет обжаловать решение суда об аресте "доктора Франкенштейна".