Телеведущая уехала отдохнуть в Кению. Ксения Собчак показала в своем Instagram фото из отпуска, заставившее пользователей соцсети заподозрить ее в романе с местным мужчиной.

Телеведущаяуехала отдохнуть в Кению. Ксения Собчак показала в своем Instagram фото из отпуска, заставившее пользователейсоцсети заподозрить ее в романе с местным мужчиной.Знаменитость снялась в компании неизвестных чернокожих красавцев,с которым она познакомилась на отпуске в Африке. "Ксения и Кения", – подписала фото Ксения Собчак.Фолловеры сразу принялись иронично обсуждатьличности двух спутников звезды. "Богомолов загорел как!", "Виторган совсемпочернел от горя", "Это Виторган? Богомолов?", – пошутиликомментаторы.Некоторые и вовсе посчитали, что Ксения Собчак нашласебе на отдыхе нового возлюбленного. "Это хорошаяпара... очень даже. Оставайся там", "Наконец-то любовника засветила!", "Красавецмужчина, вам подойдет", "Новыйжених?", "Наконец-то нашла достойного! И свекр явноне против", – высказалисьподписчики.Многие выразили возмущение тем, чтоне взяла в отпуск своего маленького наследника Платона. "Кукушкашляется, сына кинула!" – отметила одна из пользовательниц Сети.Напомним, совсем недавно пережила болезненное расставаниес актером Максимом Виторганом. Предположительно, брак затрещал по швампосле романа телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.