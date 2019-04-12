Телеведущая
уехала отдохнуть в Кению. Ксения Собчак показала в своем Instagram фото из отпуска, заставившее пользователей
соцсети заподозрить ее в романе с местным мужчиной.
Телеведущая
уехала отдохнуть в Кению. Ксения Собчак показала в своем Instagram фото из отпуска, заставившее пользователей
соцсети заподозрить ее в романе с местным мужчиной.
Знаменитость снялась в компании неизвестных чернокожих красавцев,
с которым она познакомилась на отпуске в Африке. "Ксения и Кения", – подписала фото Ксения Собчак.
Фолловеры сразу принялись иронично обсуждать
личности двух спутников звезды. "Богомолов загорел как!", "Виторган совсем
почернел от горя", "Это Виторган? Богомолов?", – пошутили
комментаторы.
Некоторые и вовсе посчитали, что Ксения Собчак нашла
себе на отдыхе нового возлюбленного. "Это хорошая
пара... очень даже. Оставайся там", "Наконец-то любовника засветила!", "Красавец
мужчина, вам подойдет", "Новый
жених?", "Наконец-то нашла достойного! И свекр явно
не против", – высказались
подписчики.
Многие выразили возмущение тем, что
не взяла в отпуск своего маленького наследника Платона. "Кукушка
шляется, сына кинула!" – отметила одна из пользовательниц Сети.
Напомним, совсем недавно пережила болезненное расставание
с актером Максимом Виторганом. Предположительно, брак затрещал по швам
после романа телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.