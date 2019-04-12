Полузащитник московского Спартака Аяз Гулиев повздорил с гражданином США и сломал тому нос. Инцидент произошел на одном из перекрестков Москвы.

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев повздорил с гражданином США и сломал тому нос. Инцидент произошел на одном из перекрестков Москвы.Американец слишком медленно переходил дорогу, и Гулиев, находившийся за рулем своего автомобиля, с трудом успел притормозить. Пешеход Майкл Коу Джо Эли ударил кулаком по капоту автомобиля, в ответ получил удар по лицу. В результате у пешехода был сломан нос, сообщает "Спорт-Экспресс"..В конфликт вмешалась полиция. Гулиев признал себя виновным и оплатил пострадавшему лечение. Тот в свою очередь отказался от претензий к футболисту. Тем не менее Гулиев был лишен прав.