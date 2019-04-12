Малыши с нетерпением ждали в гости сотрудников ГИБДД и с удовольствием принимали участие в тематических конкурсах и викторинах...

В каждом округе города Москвы сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят акции, направленные на популяризацию светоотражающих элементов.Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве провели в ГБОУ «Школа 1411» профилактическую акцию «Засветись!», направленную на популяризацию световозвращающих элементов. Учащиеся начальных классов узнали о принципе действия светоотражателей. Госавтоинспекторы напомнили, что пешеходам и велосипедистам необходимо применять данные элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Также детям пояснили, что наличие световозвращающего элемента на одежде позволяет увидеть пешехода на расстоянии 200 метров при ближнем свете фар, и около 350 метров при дальнем свете. Автоинспекторы провели мастер-класс по изготовлению светоотражающих цветов. Дети с удовольствием мастерили своими руками стильные украшения, которые будут не только приятным, но и полезным сувениром.Воспитанников одного из детских домов посетили с дружеским визитом инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Дети искренне обрадовались встрече, делились с дорожными полицейскими своими знаниями по Правилам дорожного движения, а затем задавали интересующие вопросы о безопасном поведении на проезжей части. Чтобы ребята стали более заметными на дороге, им подарили светоотражающие подвески. Инспекторы ГИБДД на примере формы сотрудника дорожно-патрульной службы, оборудованной световозвращающими полосками, продемонстрировали ребятам, насколько заметнее становится пешеход на дороге, когда на его одежде, рюкзаке или сумке присутствуют такие элементы.Сотрудники Госавтоинспекции поздравили детей с наступившей весной, пожелали им здоровья, отличных оценок и хорошего настроения.Госавтоинспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели викторину по Правилам дорожного движения с воспитанниками дошкольного отделения ГБОУ г. Москвы «Школа №1595» района Некрасовка. Для юных пешеходов госавтоинспекторы провели викторину на тему безопасного поведения на улицах, во дворах и на дорогах города. Встречу с ребятами сотрудники начали с напоминания о правилах перехода проезжей части. Инспекторы в игровой форме также напомнили детям о необходимости пристегиваться в салоне автомобиля.Малыши с нетерпением ждали в гости сотрудников ГИБДД и с удовольствием принимали участие в тематических конкурсах и викторинах. Чтобы закрепить полученные знания, полицейские показали мультипликационный фильм, иллюстрирующий безопасное поведение. В завершение встречи гости подарили малышам сувениры - яркие светоотражающие наклейки, чтобы каждый маленький пешеход стал заметнее в темное время суток.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81