Анастасия Ивлеева не стесняется раскрывать самые интимные
детали своей биографии – чем и привлекает подписчиков. На сей раз блогерша
решила потрясти поклонников рассказом о том, как лишилась девственности.
Анастасия Ивлеева не стесняется раскрывать самые интимные
детали своей биографии – чем и привлекает подписчиков. На сей раз блогерша
решила потрясти поклонников рассказом о том, как лишилась девственности.
Обещанной ее мужчиной сказки во время
первого в ее жизни секса не случилось. Однако Настя ни о чем не жалеет.
"Все девочки мечтают, чтобы первый секс ассоциировался
со сказкой, но у меня так не получилось. Главное, я потеряла девственность с
любимым человеком, а все остальное – пустяки", – рассказала Ивлеева в
очередном выпуске шоу на своем YouTube-канале.
призналась, что девственности лишилась в
17 лет. С первым возлюбленным она
строила отношения полтора года – большую часть которых пара провела в разлуке.
Да и позже, наладив, казалось, отношения, влюбленные достаточно быстро
расстались. Затем Ивлеева осознала, что все еще любит этого человека – и
потратила следующие полгода, чтобы его вернуть. Последовал период счастья -
который завершился признанием кавалера в том, что он лгал о своих чувствах.
Воспоминаниями о своих любовных переживаниях и сексуальном
опыте делилась с гостем своего шоу – ее коллегой по "Орлу
и Решке" Андреем Бедняковым. Телезвезды обсуждали собственную бурную
личную жизнь. Раскрепощенность блогерши Анастасии Ивлеевой в этих вопросах уже
принесла ей больше 11 миллионов подписчиков, напоминает .