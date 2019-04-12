Анастасия Ивлеева не стесняется раскрывать самые интимные детали своей биографии – чем и привлекает подписчиков. На сей раз блогерша решила потрясти поклонников рассказом о том, как лишилась девственности.

Анастасия Ивлеева не стесняется раскрывать самые интимныедетали своей биографии – чем и привлекает подписчиков. На сей раз блогершарешила потрясти поклонников рассказом о том, как лишилась девственности.Обещанной ее мужчиной сказки во времяпервого в ее жизни секса не случилось. Однако Настя ни о чем не жалеет."Все девочки мечтают, чтобы первый секс ассоциировалсясо сказкой, но у меня так не получилось. Главное, я потеряла девственность слюбимым человеком, а все остальное – пустяки", – рассказала Ивлеева вочередном выпуске шоу на своем YouTube-канале.призналась, что девственности лишилась в17 лет. С первым возлюбленным онастроила отношения полтора года – большую часть которых пара провела в разлуке.Да и позже, наладив, казалось, отношения, влюбленные достаточно быстрорасстались. Затем Ивлеева осознала, что все еще любит этого человека – ипотратила следующие полгода, чтобы его вернуть. Последовал период счастья -который завершился признанием кавалера в том, что он лгал о своих чувствах.Воспоминаниями о своих любовных переживаниях и сексуальномопыте делилась с гостем своего шоу – ее коллегой по "Орлуи Решке" Андреем Бедняковым. Телезвезды обсуждали собственную бурнуюличную жизнь. Раскрепощенность блогерши Анастасии Ивлеевой в этих вопросах ужепринесла ей больше 11 миллионов подписчиков, напоминает .