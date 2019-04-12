Бритни Спирс, которая проходит курс реабилитации в частной
клинике, судя по всему, набралась сил. Певица впервые за долгое время выбралась
за ограду психушки и съездила к своему стилисту.
Бритни Спирс, которая проходит курс реабилитации в частной
клинике, судя по всему, набралась сил. Певица впервые за долгое время выбралась
за ограду психушки и съездила к своему стилисту.
вернули привычный для нее облик блондинки.
Певица в сопровождении трех человек из своей команды приехала в салон красоты в
элитном районе Лос-Анджелеса. Здесь Бритни сделали стрижку и покрасили.
37-летняя певица около месяца назад сорвала гастроли и
попала в частную клинику. Теперь она, кажется, идет на поправку. Очевидцы,
заметившие звезду, говорят, что она выглядит значительно лучше, чем месяц
назад, настроение у артистки хорошее. "Она казалось довольной и была явно
взволнована прогулкой", – рассказал свидетель ее поездки.
У американской поп-звезды долгие годы были проблемы с
алкоголем и наркотиками. В последние годы Бритни старается наладить свою жизнь.
Поклонникам казалось, что пагубные привычки остались в прошлом. Однако недавно
прервала гастрольный график. Певица заявила, что легла в частную
клинику для "всеохватывающего оздоровительного лечения".
Артистка сильно переживает из-за болезни отца. В ноябре 2018
года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки. Недавно мужчине
сделали вторую операцию, сейчас он в плохом состоянии.
Певица уверяет, что сейчас не употребляет спиртные напитки и
запрещенные вещества. В больнице ей предстоит побороть депрессию.
находится под опекой отца. Она по-прежнему не может
добиться того, чтобы двое ее сыновей жили с ней. Более того, без разрешения
Джейми она даже не может выйти замуж за молодого бойфренда, напоминает Cosmopolitan.