Бритни Спирс, которая проходит курс реабилитации в частной клинике, судя по всему, набралась сил. Певица впервые за долгое время выбралась за ограду психушки и съездила к своему стилисту.

Бритни Спирс, которая проходит курс реабилитации в частнойклинике, судя по всему, набралась сил. Певица впервые за долгое время выбраласьза ограду психушки и съездила к своему стилисту.вернули привычный для нее облик блондинки.Певица в сопровождении трех человек из своей команды приехала в салон красоты вэлитном районе Лос-Анджелеса. Здесь Бритни сделали стрижку и покрасили.37-летняя певица около месяца назад сорвала гастроли ипопала в частную клинику. Теперь она, кажется, идет на поправку. Очевидцы,заметившие звезду, говорят, что она выглядит значительно лучше, чем месяцназад, настроение у артистки хорошее. "Она казалось довольной и была явновзволнована прогулкой", – рассказал свидетель ее поездки.У американской поп-звезды долгие годы были проблемы салкоголем и наркотиками. В последние годы Бритни старается наладить свою жизнь.Поклонникам казалось, что пагубные привычки остались в прошлом. Однако недавнопрервала гастрольный график. Певица заявила, что легла в частнуюклинику для "всеохватывающего оздоровительного лечения".Артистка сильно переживает из-за болезни отца. В ноябре 2018года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки. Недавно мужчинесделали вторую операцию, сейчас он в плохом состоянии.Певица уверяет, что сейчас не употребляет спиртные напитки изапрещенные вещества. В больнице ей предстоит побороть депрессию.находится под опекой отца. Она по-прежнему не можетдобиться того, чтобы двое ее сыновей жили с ней. Более того, без разрешенияДжейми она даже не может выйти замуж за молодого бойфренда, напоминает Cosmopolitan.