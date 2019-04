Американская модель plus-size приняла участие в откровенной фотосессии на пляже в Доминиканской республике. На странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала фотографии, сделанные за кулисами съемок.

Американская модель plus-size приняла участие в откровенной фотосессии на пляже в Доминиканской республике. На странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала фотографии, сделанные за кулисами съемок.Манекенщица показала несколько нарядов из собственной коллекции купальников, созданной в коллаборации с брендом Swimsuits for All. На снимках в микроблоге Эшли Грэм демонстрирует желтое бикини с цветочным рисунком. В Stories она показала другие наряды, в том числе и черный костюм.Модель не побоялась разместить неудачные кадры со съемок. На одной из фотографий она ест чипсы Cheetos. Пользователи оценили откровения манекенщицы. "Эти фотографии – одна из многих причин, почему я обожаю тебя и считаю своим примером. Ты показываешь естественную красоту", "Спасибо за то, что служишь примером для всех девушек и женщин", – делились мыслями пользователи.Эшли Грэм приобрела известность в 2016 году. Она стала первой plus-size моделью, которая попала на обложку издания Sports Illustrated. После этого на ее аккаунт в социальных сетях подписались более 8 миллионов пользователей. В Instagram звезда рассказывает о своей личной жизни и работе, а также показывает снимки за кулисами фотосессий и различных шоу.В недавнем интервьюThe Last Magazine Эшли Грэм заявила, что принадлежит к течению бодипозитив. "Я никогда не извинялась и не оправдывалась перед людьми за свой внешний вид. Я хочу, чтобы окружающие меня принимали такой, какая я есть", – цитирует ее Fox News.