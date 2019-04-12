Сегодня, 12 апреля, в гости к Борису Корчевникову пришел известный телеведущий Валерий Комиссаров. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 шоумены отметили день рождения последнего.

Сегодня, 12 апреля, в гости к Борису Корчевникову пришелизвестный телеведущий Валерий Комиссаров. В студии программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1" шоумены отметили день рождения последнего.В День космонавтики Комиссарову исполнилось 54 года. Валерий пришел на съемки не с пустыми руками: принесдва портфеля с продуктами. "Колбаска, соответственно, сальцо, огурчики,помидорчики, березовый сок", – перечислял содержимое сумок шоумен.Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников нашел средиприпасов молодой чеснок, чему очень обрадовался. Правда, через мгновение сообщилгостю, что планировал целоваться после эфира, поэтому есть его не будет.Содержимое второго портфеля вызвало у ведущего нескрываемое удивление.Комиссаров принес "космическую" еду в тюбиках.Борис угостился борщом и попробовал рыбу под маринадом. От сосисоки котлет он отказался, отметив, что соблюдает пост. Корчевников пищей космонавтовостался недоволен, единственное, что ему показалось вкусным, – это кисель.Немного поговорив о личном, шоумен и продюсер возобновилитрапезу. К тюбикам больше не притрагивались, зато черный хлеб и соленые огурцы ели судовольствием. Продюсер щедро напоил хозяина студии шоу березовым соком. "Мы точно толькокосмическую еду сейчас ели", – смеялся Борис. "Если что я вас донесу", -успокоил собеседника Валерий.Отметим, что, угощая телеведущего, Комиссаров успел рассказатьсемье. Сейчас он счастливо женат. У продюсера пятеро детей. Долгое время считалось, что старшая дочьзнаменитости родилась в первом браке, однако оказалось, что это не так."Мы никогда не были женаты с матерью моей Валерии. Таксложилась жизнь. Не смогли найти общего языка. Однако мы до сих пор общаемся. Яв силу своих сил и скромных возможностей забочусь о ней. Мать моего первогоребенка – умная женщина. У нее за плечами два высших образования. Причем онаокончила МГУ. Нас познакомила общая знакомая, зубной врач. Мы не жили никогдавместе", – рассказал телеведущей в программе .