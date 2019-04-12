По решению Басманного суда Москвы американского бизнесмена Майкла Калви освободили из СИЗО под домашний арест на три дня.

По решению Басманного суда Москвы американского бизнесмена Майкла Калви освободили из СИЗО под домашний арест на три дня, передает телеканал "Россия 24".Накануне Следственный комитет России попросил смягчить ему меру пресечения, обосновав это тем, что американец занимается в нашей стране благотворительностью, помогает детям, ведет инвестиционную деятельность, имеет устойчивые социальные связи, а на иждивении у него трое детей. Представитель Генпрокуратуры России прошение поддержала.Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован 16 февраля в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". По версии следствия, обвиняемый вместе с топ-менеджером Baring Vostok Филиппом Дельпалем и другими лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение, в результате банк вместо возвращения 2,5 миллиарда рублей долга получил 59,9% акций компании International Financial Technology Group.В феврале суд арестовал Калви до 13 апреля. Как пояснили РИА Новости в Басманном суде, следователи могут обратиться с просьбой продлить ему домашний арест, но пока такого ходатайства не поступало.Между тем бизнес-омбудсмен Борис Титов приветствовал решение о переводе Калви под домашний арест. При этом он выразил надежду, что остальным фигурантам дела также смягчат меру пресечения.