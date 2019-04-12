Телеведущая несколько
дней назад уехала отдохнуть в Лондон. Лера Кудрявцева публикует снимки из
туманного Альбиона.
Телеведущая несколько
дней назад уехала отдохнуть в Лондон. Лера Кудрявцева публикует снимки из
туманного Альбиона.
Одно из фото удостоилось
гораздо большего внимания, чем остальные. На нем Лера Кудрявцева стоит у
телефонной будки в столице Великобритании. Она позирует в черных "рваных" джинсах,
белой футболке и ярко-красном пиджаке.
Поклонники увидели на
снимке подросший животик телеведущей. Глядя на него, некоторые решили, что Лера
Кудрявцева вновь ждет ребенка. "Кажется, снова животик?" – задались вопросом
пользователи соцсети. Однако ответа от знаменитости не последовало.
Отметим, что в Лондон Лера Кудрявцева отправилась без дочери и
мужа, хоккеиста Игоря Макарова, у которого недавно закончился спортивный сезон.
Это дало повод заговорить проблемах в звездной семье, но пара не комментирует
подобные слухи.
Напомним, с в Лондоне произошел неприятный
инцидент: ее ограбили. У нее из сумки украли кошелек со всеми наличными деньгами
и картами. Ведущая обратилась в местную полицию, но злоумышленника пока не
удалось найти.
Ранее заявляла, что не против родить
еще. "Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок,
кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", – рассказывала
телеведущая.