Телеведущая несколько дней назад уехала отдохнуть в Лондон. Лера Кудрявцева публикует снимки из туманного Альбиона.

Телеведущая несколькодней назад уехала отдохнуть в Лондон. Лера Кудрявцева публикует снимки изтуманного Альбиона.Одно из фото удостоилосьгораздо большего внимания, чем остальные. На нем Лера Кудрявцева стоит утелефонной будки в столице Великобритании. Она позирует в черных "рваных" джинсах,белой футболке и ярко-красном пиджаке.Поклонники увидели наснимке подросший животик телеведущей. Глядя на него, некоторые решили, что ЛераКудрявцева вновь ждет ребенка. "Кажется, снова животик?" – задались вопросомпользователи соцсети. Однако ответа от знаменитости не последовало.Отметим, что в Лондон Лера Кудрявцева отправилась без дочери имужа, хоккеиста Игоря Макарова, у которого недавно закончился спортивный сезон.Это дало повод заговорить проблемах в звездной семье, но пара не комментируетподобные слухи.Напомним, с в Лондоне произошел неприятныйинцидент: ее ограбили. У нее из сумки украли кошелек со всеми наличными деньгамии картами. Ведущая обратилась в местную полицию, но злоумышленника пока неудалось найти.Ранее заявляла, что не против родитьеще. "Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок,кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", – рассказывалателеведущая.