Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. Но до сих пор они остаются близкими и родными людьми.

Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. Но до сих пор они остаются близкими и родными людьми.Многие поклонники Пугачевой были возмущены и удивлены ее отсутствием на концерте "Подарок для Аллы", который состоялся в столичном зале "Крокус Сити Холл". А отдельные фанаты даже стали кричать, что-де Примадонна проигнорировала подарок бывшего мужа!На гала-ужине по случаю оглашения номинантов премии "Муз-тв" Филипп Киркоров ответил на эти несправедливые обвинения. "Алла Пугачева – гениальная женщина и очень скромный и добрый человек, – уверяет Киркоров. – Она не любит культивировать культ вокруг себя, не любит шумихи, восторгов". Про эти особенности Пугачевой знают лишь близкие, поклонники же судят об Алле Борисовне по прессе, где у нее совсем другой имидж эдакой разбитной и боевой.Многие говорят, что на концерт в "Крокусе" в свою честь Пугачева никак не отреагировала. Киркоров это опроверг. "Она следила, волновалась, знала, какие песни поются, как публика их встречает, – заверил поп-король. – Но быть она там вовсе не обязана была – это же подарок, сюрприз".Cегодня сам Киркоров – суперзвезда российской эстрады. Но помнит он и другое время."Помню,как Алла Пугачева объявила меня как молодого артиста с болгарской фамилией, но тогда, конечно, я и подумать не мог, что стану ее мужем, – улыбается Филипп. – За все эти годы столько у нее взял и столько мунаучился, что понимаю Аллу даже без слов. Если она приходит на мои концерты, если смотрит, слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни как творец, как музыкант. Она для меня – незыблемый авторитет, единственная в профессии, к чьему мнению я прислушиваюсь. Оно для меня очень важно.Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось – мы родные и близкие люди".17 апреля Филипп Киркоров будет из VIP-партера рукоплескать бывшей жене на ее первом за десять лет сольном концерте в Кремле. И, конечно, подарит ей миллион алых роз – она достойна.