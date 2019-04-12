Анджелина Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс с Брэдом Питтом. Коварной Ларе Крофт надоело быть одной – так что актриса решила вернуть бродягу-мужа в семью.

Анджелина Джоли намеренно затягивает бракоразводный процессс Брэдом Питтом. Коварной Ларе Крофт надоело быть одной – так что актрисарешила вернуть бродягу-мужа в семью.Голливудская звезда , видимо, вспомнила народнуюмудрость о синице в руках – которая лучше журавля в небе. И решила, что БрэдПитт, при всех его недостатках, не так уж и плох в роли мужа, отца и любовника.Источники, близкие к Анджелине Джоли, утверждают, чтоактриса специально тянет с разводом и выдвигает на суде все новые условия.Просто голливудская дива передумала. Вполне возможно, в пользу Питта сыгралосравнение с Колином Фарреллом – по слухам, в последнее время уставшая отодиночества актриса закрутила с ним интрижку.Фаррелл многословно отрекается от связи с при каждомудобном случае – даже когда его об этом не спрашивают журналисты. Судя повсему, почти разведенная красавица решила, что такой кавалер ей не нужен. Какутверждают источники британской The Sun,дала понять бывшему супругу, что не прочь возродить брак.Однако, по словам тех же инсайдеров, известный голливудский бродягане заинтересован в возрождении брака. Максимум, на что он пока соглашается -поддерживать с бывшей супругой дружескиеотношения ради детей.Напомним, бракоразводный процесс одной из самых популярныхпар Голливуда длится с 2016 года. Наиболее остро стоял именно вопрос опеки наддетьми, которых у актеров шестеро. В декабре прошлого года и БрэдПитт все же достигли соглашения об условиях опеки над наследниками.