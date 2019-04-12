Анджелина Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс
с Брэдом Питтом. Коварной Ларе Крофт надоело быть одной – так что актриса
решила вернуть бродягу-мужа в семью.
Анджелина Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс
с Брэдом Питтом. Коварной Ларе Крофт надоело быть одной – так что актриса
решила вернуть бродягу-мужа в семью.
Голливудская звезда , видимо, вспомнила народную
мудрость о синице в руках – которая лучше журавля в небе. И решила, что Брэд
Питт, при всех его недостатках, не так уж и плох в роли мужа, отца и любовника.
Источники, близкие к Анджелине Джоли, утверждают, что
актриса специально тянет с разводом и выдвигает на суде все новые условия.
Просто голливудская дива передумала. Вполне возможно, в пользу Питта сыграло
сравнение с Колином Фарреллом – по слухам, в последнее время уставшая от
одиночества актриса закрутила с ним интрижку.
Фаррелл многословно отрекается от связи с при каждом
удобном случае – даже когда его об этом не спрашивают журналисты. Судя по
всему, почти разведенная красавица решила, что такой кавалер ей не нужен. Как
утверждают источники британской The Sun,
дала понять бывшему супругу, что не прочь возродить брак.
Однако, по словам тех же инсайдеров, известный голливудский бродяга
не заинтересован в возрождении брака. Максимум, на что он пока соглашается -
поддерживать с бывшей супругой дружеские
отношения ради детей.
Напомним, бракоразводный процесс одной из самых популярных
пар Голливуда длится с 2016 года. Наиболее остро стоял именно вопрос опеки над
детьми, которых у актеров шестеро. В декабре прошлого года и Брэд
Питт все же достигли соглашения об условиях опеки над наследниками.