Сенсационный арест Джулиана Ассанжа вызвал небывалый резонанс во всем мире. События в Лондоне комментируют ведущие политики и СМИ. В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сенсационный арест Джулиана Ассанжа вызвал небывалый резонанс во всем мире. События в Лондоне комментируют ведущие политики и СМИ. В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что полицейская операция по задержанию Ассанжа "оставляет полное впечатление открытого и грубого пренебрежения к человеческому достоинству", и подытожила: "Рука "демократии" сжимает горло свободе".Американский лидер Дональд Трамп неожиданно заявил, что вообще ничего не знает про арест Ассанжа и у него нет мнения по поводу предъявленных обвинений. Тем временем в европейской прессе отмечают, что арест Джулиана Ассанжа поразительным образом совпал с непростой ситуацией вокруг Brexit. Поэтому не исключено, что все происходящее — попытка опять отвлечь внимание британцев от сложностей с выходом из ЕС.Как замечают в Сети, Ассанж уже покинул посольство Эквадора, а Великобритания все еще не вышла из Евросоюза. Но в любом случае ясно, что все дороги сейчас ведут в Соединенные Штаты, которые долгие годы добивались экстрадиции Ассанжа из Европы.Американский Минюст ждал этого дня долгих девять лет, за которые Джулиан Ассанж превратился в сущий кошмар наяву для США с их темными делами в различных точках не только реального, но и виртуального мира.Все началось с ареста рядового первого класса Брэдли Мэннинга, который был специалистом по анализу разведанных в 10-й горнострелковой дивизии в составе американского контингента в Ираке. В обвинительном заключении обоих обвиняют в сговоре:"Главной целью сговора было помочь Мэннингу в получении и передаче засекреченной информации, имеющей отношение к национальной обороне Соединенных Штатов, чтобы WikiLeaks мог публично распространить информацию на своем сайте".391832 военных отчета, которые благодаря Мэннингу утекли на WikiLeaks, получили название "Иракское досье". В них языком сухой армейской статистики описаны данные о гибели 110 тысяч человек, 66 тысяч из которых были мирным иракцами. По данным сайта Ассанжа, каждый день в период с 2004 по 2009 год в оккупированной США стране каждый день погибал в среднем 31 мирный житель. Этими точными цифрами сайт доказывает откровенную ложь Пентагона, генералы которого уверяли американцев в том, что учета потерь среди мирного населения не ведут.Ирак, июль 2007 года. Переговоры военных.- Вижу людей с оружием. У меня пять-шесть человек с АК-47.- Сообщи, когда будешь близко и стреляй. Дай им прикурить. Огонь!.. Давай еще!.. Еще!Эти кадры из первого отчеты. Наводчик в американском вертолете принимает объектив фотокамеры за оптический прицел и, не раздумывая, жмет на гашетку. Пулеметные очереди и ракеты не оставляют живых. Уже после расстрела выясняется, что погибшие — журналисты агентства Reuters и их сопровождающие.Разоблачал WikiLeaks и пытки заключенных. Сайт описывает избиения, порку, истязания огнем и даже случай, когда заключенному отрезали несколько пальцев. В Белом доме и Пентагоне о планах WikiLeaks рассекретить добытые сайтом документы знали, но предотвратить их появление в открытом доступе не смогли. Более того Ассанжа и Мэннинга тогда представили главными виновными."Получается, что сейчас наши враги могут взять эти 400 тысяч документов плюс 70 тысяч документов афганского досье и тщательно изучить методы террористов. Там описано все: как мы отвечаем на подрывы наших машин, насколько быстро мы способны развернуть оборону, возможности нашего оружия и техники, то есть сведения, которые можно напрямую использовать против нас. Вот почему в первую очередь эти данные содержались в секрете", — заявил в октябре 2010 года пресс-секретарь министерства обороны США Джефф Моррелл.В секрете должны были остаться и так называемые афганские дневники, которые благодаря Ассанжу также стали достоянием общественности. Откровением стали данные о том, что разведки Пакистана и Ирана предоставляют убежище талибам. В общей сложности на войну в Афганистане США потратили 300 миллиардов долларов, но разбить талибов так и не смогли."История, изложенная в этих документах, — это история войны. Войны, в которой гибнут не только талибы. Там гибнут дети, там гибнут наши союзники. Это все правда о том, что на самом деле происходит в Афганистане", — говорил Ассанж в июле 2010-го.Год спустя WikiLeaks опубликовал данные о пытках в Гуантанамо. Документы разоблачали возведенный в систему произвол администрации тюрьмы, многие из заключенных которой оказались в ней или по ошибке, или стали предметом заработка. К примеру, пакистанские власти получили миллионы долларов за то, что сдавали США боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в России) и "Талибана" (запрещена в России). Гуантанамо собирался, но так и не закрыл Обама. Впрочем, дорогу демократам Ассанж тоже перешел.После событий на Майдане и в Крыму WikiLeaks опубликовал секретный доклад зам госсекретаря Уильяма Бернса от 2008 года о возможном расширении НАТО на восток. Два года спустя на этом же сайте появились разоблачения АНБ о прослушке США главных союзников — Ангелы Меркель и Николя Саркози. Впрочем, первым серьезным ударом по предыдущий администрации, конечно, были откровения Эдварда Сноудена. Бывший сотрудник национальной безопасности раскрыл потрясающие воображение масштабы электронной слежки. Под колпаком у АНБ может оказаться каждый, кто пользуется телефоном или выходит в Интернет. Именно WikiLeaks отправил в Гонконг соратницу Ассанжа и провел специальную операцию, чтобы помочь Сноудену. Вот как он прокомментировал арест в Лондоне:"Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя — нравится вам это или нет — материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это черный момент для свободы прессы".Зато наверняка радуется Хиллари Клинтон. Она и ее сторонники уверены, что публикация на WikiLeaks электронной переписки членов штаба демократов стала поворотной для исхода прошедших выборов. В ходе расследования спецпрокурор Мюллер заочно предъявил обвинения 12 россиянам, которых в США записали хакерами. По мнению американской генпрокуратуры, это они передали порталу Ассанжа поставившие крест на президентских амбициях Клинтон секретные документы. Сам главред WikiLeaks одним из наиболее важных клинтоновских сообщений считал тот, в котором она сообщала главе своего штаба Подесте о том, что ИГИЛ (запрещена в России) финансируется Саудовской Аравией и Катаром. По странному совпадению именно эти страны перечисляли крупные взносы в клинтоновский фонд, когда она руководила Госдепом."При Хиллари Клинтон — и в ее письмах содержится обсуждение данного вопроса — была заключена крупнейшая сделка по продаже оружия в мировой истории с Саудовской Аравией на сумму свыше 80 миллиардов долларов. Собственно, за срок службы Клинтон в качестве госсекретаря общий объем экспорта вооружений США вырос в денежном выражении в два раза", — сообщил в 2016 году Ассанж.За сотрудничество с Ассанжем Бредли Мэннинг получил 35 лет. В тюрьме сменил пол (теперь ее зовут Челси) и вышел на свободу пару лет назад.В случае экстрадиции основатель WikiLeaks предстанет перед судом Восточного округа штата Вирджиния, где как как правило рассматривают дела, связанные с национальной безопасностью. В Америке по обвинениям в связи с "Иракским досье" ему грозит до пяти лет тюрьмы. Но кто поручится, что это не только начало.