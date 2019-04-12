В Москве надеются на возвращение ситуации в Судане в конституционные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве надеются на возвращение ситуации в Судане в конституционные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс"."Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся, что не произойдет эскалации обстановки, которая приведет к человеческим жертвам. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло", — сказал Песков.При этом он добавил, что Кремль рассматривает ситуацию в Судане как внутреннее дело этой страны.Как сообщалось ранее, в Судане произошел государственный переворот. Армия Судана решила сместить президента Омара Аль-Башира с его поста и отправить в отставку кабинет министров.