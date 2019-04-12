Владимир Зеленский выпросил аудиенцию у президента Франции, намереваясь заручиться его поддержкой. Пока шоумен лебезит в Париже перед Эммануэлем Макроном, ему напомнили о связях с кровавыми убийцами.

ВладимирЗеленский выпросил аудиенцию у президента Франции, намереваясь заручиться егоподдержкой. Пока шоумен лебезит в Париже перед Эммануэлем Макроном, емунапомнили о связях с кровавыми убийцами.Донбасспомнит, как Зеленский поддерживал убийц так называемой АТО, заявил в эфиретелеканала "Россия 1" заявил представитель ЛНР на переговорах в МинскеРодион Мирошник. Он напомнил, как нынешний кандидат в президенты Украины встречалсяс бойцами карательного нацбатальона "Торнадо". Это подразделение отличилось особымизверствами и сексуальными извращениями на Донбассе."Когда человекговорит о том, что "я буду разговаривать только с Россией", вы сначала отменитезакон о деоккупации", – сказал политик. Он отметил, что в Конституции Украины говоритсяо намерении вступить в НАТО."Вы понимаете,что за пять лет вы привели Украину совершенно в другое государство? В декабре2014 это было внеблоковое государство", – возмущался Мирошник. По его мнению, Украинаи Донбасс движутся в разные стороны и людям, по большому счету, все равно ктопобедит на президентских выборах – Порошенко или Зеленский."Люди никоимобразом не связывают свое будущее с результатом, кто будет, "Пе" или "Зе".Особенно после того, как "Зе" заявляет о своей поддержке "Торнадо". Для нас,людей, живущих в Луганске, мы точно знаем, что "Торнадо" вытворяло в станицеЛуганской. А он им деньги платил", – сказал представитель ЛНР, напоминая о том,что Владимир финансово поддерживал бойцов АТО и нацбатальоны наДонбассе.Шоуменнабрал в первом туре 30% голосов избирателей, его соперник ПетрПорошенко заручился поддержкой 16% украинцев. Второй тур президентских выборовпройдет на Украине 21 апреля.