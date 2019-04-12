Владимир
Зеленский выпросил аудиенцию у президента Франции, намереваясь заручиться его
поддержкой. Пока шоумен лебезит в Париже перед Эммануэлем Макроном, ему
напомнили о связях с кровавыми убийцами.
Владимир
Зеленский выпросил аудиенцию у президента Франции, намереваясь заручиться его
поддержкой. Пока шоумен лебезит в Париже перед Эммануэлем Макроном, ему
напомнили о связях с кровавыми убийцами.
Донбасс
помнит, как Зеленский поддерживал убийц так называемой АТО, заявил в эфире
телеканала "Россия 1" заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске
Родион Мирошник. Он напомнил, как нынешний кандидат в президенты Украины встречался
с бойцами карательного нацбатальона "Торнадо". Это подразделение отличилось особыми
зверствами и сексуальными извращениями на Донбассе.
"Когда человек
говорит о том, что "я буду разговаривать только с Россией", вы сначала отмените
закон о деоккупации", – сказал политик. Он отметил, что в Конституции Украины говорится
о намерении вступить в НАТО.
"Вы понимаете,
что за пять лет вы привели Украину совершенно в другое государство? В декабре
2014 это было внеблоковое государство", – возмущался Мирошник. По его мнению, Украина
и Донбасс движутся в разные стороны и людям, по большому счету, все равно кто
победит на президентских выборах – Порошенко или Зеленский.
"Люди никоим
образом не связывают свое будущее с результатом, кто будет, "Пе" или "Зе".
Особенно после того, как "Зе" заявляет о своей поддержке "Торнадо". Для нас,
людей, живущих в Луганске, мы точно знаем, что "Торнадо" вытворяло в станице
Луганской. А он им деньги платил", – сказал представитель ЛНР, напоминая о том,
что Владимир финансово поддерживал бойцов АТО и нацбатальоны на
Донбассе.
Шоумен
набрал в первом туре 30% голосов избирателей, его соперник Петр
Порошенко заручился поддержкой 16% украинцев. Второй тур президентских выборов
пройдет на Украине 21 апреля.