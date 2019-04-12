В регионе действует 24 пожарно-химических станции, на них сосредоточено более 200 единиц техники

В регионе действует 24 пожарно-химических станции, на них сосредоточено более 200 единиц техникиУ специалистов лесного хозяйства Владимирской области проходит самая интенсивная фаза подготовки к пожароопасному сезону, он планируется с 15 апреля. Всего в регионе действует 24 пожарно-химических станции, на них сосредоточено более 200 единиц техники.«ПХС III типа в Покрове – одна из самых крупных и укомплектованных станций. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» мы на 17 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, закупим лесопожарную технику. Она поступит в лесные хозяйства уже этим летом», – рассказал директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов.При тушении пожаров лесной департамент плотно взаимодействует с МЧС. Огнеборцы активно используют смонтированные на базе квадроциклов мобильные комплексы.Руководитель департамента отметил, что главное в борьбе с лесными пожарами –оперативное обнаружение и тушение на малых площадях. Сейчас в регионе реализуют 3-уровневый мониторинг. Прежде всего, это данные дистанционного зондирования земли из космоса. Второй уровень – авиационный мониторинг по 4 утверждённым маршрутам. Третий уровень – наземный мониторинг мобильными группами лесничеств и лесхоза.«В этом году мы внедряем еще один уровень мониторинга – систему раннего обнаружения возгораний в лесах 30 камерами видеонаблюдения, установленных на вышках операторов сотовой связи. Сначала их установят в Меленковском, Собинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. Все записи с камер можно будет наблюдать в режиме онлайн», – в подробностях рассказал Иван Петухов.В борьбе с лесными пожарами важнейшую роль играет их предупреждение. По итогам прошлого года в регионе зафиксировали 121 пожар на площади свыше 400 гекторов. В 100% случаев их причина – человеческий фактор: неаккуратное обращение с огнём, оставление костров в лесу, нарушение правил пожарной безопасности. Все это предусматривает уголовное наказание в виде штрафов до 1 миллиона рублей и лишения свободы при поджоге лесов. Этой весной уже есть случаи палов сухой травы не только на полях, но и в населённых пунктах. В лесном департаменте напоминают, что подобные палы запрещает Лесной кодекс и Федеральный закон «Об охране окружающей среды».«Безопасность жителей в наступающем пожароопасном сезоне – общая задача государственных и муниципальных властей, департамента лесного хозяйства и его учреждений, МЧС и других профильных ведомств», – подытожил Иван Петухов.