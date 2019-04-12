Британская полиция сообщила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был взят под стражу в отделении полиции в центральном Лондоне. Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища - об этом сообщил президент страны Ленин Морено.

Британская полиция сообщила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж взят под стражу в отделении полиции в центральном Лондоне. Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища — об этом заявил президент страны Ленин Морено.Власти Эквадора официально отозвали прошение Джулиана Ассанжа об убежище, которое позволяло ему на протяжении 6 лет находиться на территории эквадорского посольства в столице Великобритании. Теперь ему грозит экстрадиция в США.Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию. Там он намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанжа задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.Сайт WikiLeaks уже назвал отказ Ассанжу в убежище нарушением права со стороны Эквадора.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook арест Ассанжа. "Рука "демократии" сжимает горло свободе", — написала она.