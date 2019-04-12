Главный приз им вручала Анна Семенович

Главный приз им вручала Анна СеменовичВ Челябинске прошёл чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России». В нём участвовали 10 лучших сантехнических бригад с разных регионов страны. И лучшей стала команда из Владимира.Помимо теоретической части, где сантехники должны были доказать, что знают всё о своей профессии, был и практический блок. Участники продемонстрировали свои знания технологий «умного дома». За 20 минут они модернизировали систему отопления. Сначала они подключили тёплый пол, а затем контроллер, чтобы им можно было управлять с помощью смартфона.Лидерами чемпионата стали сантехники Андрей Мичурин и Алексей Потягалов из Владимира, которые выиграли 300 тысяч рублей. Приз им вручала ведущая конкурса Анна Семенович. Певица рассказала, что недавно у неё прорвало трубу дома, и ей пришлось вызывать сантехника. Поэтому она уверена, что труд мастеров нельзя недооценивать.