Анастасия Решетова заинтриговала своих поклонников. Фанатам
подруги рэпера Тимати показалось, что звезда намекнула на беременность.
Анастасия Решетова заинтриговала своих поклонников. Фанатам
подруги рэпера Тимати показалось, что звезда намекнула на беременность.
"У нас пополнение" – так подписала фото, выложенное в Stories. К огромному сожалению поклонников, речь
шла вовсе не о том пополнении, которого они с таким нетерпением ждут.
23-летняя Анастасия Решетова поделилась снимком игрушки.
Автор – дизайнер Kaws, это статуэтка его фирменного мультипликационного героя
Companion в черном цвете. Стоимость фигурки – примерно 150 тысяч долларов, или
более 9 миллионов рублей.
Недавно подруга Тимати опубликовала селфи из туалета. На пальце
Анастасии Решетовой не видно обручального кольца, подаренного Тимати – хотя
обычно она носит его, не снимая. А вот в правой руке модели поклонники
разглядели тест на беременность. Настя снимок подписала коротко: "Давайте
помолчим". При этом комментарии к новости она отключила.
Еще раньше сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко
нашла в сумочке тест с двумя полосками. Продолжения у той
истории не было – подруга Тимати не пожелала комментировать этот инцидент.
Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаются несколько лет. Вначале пара не афишировала свой роман. Однако в конце прошлого года влюбленные стали все чаще делиться совместными снимками с поклонниками.
неоднократно намекала на свадьбу, в Сети даже пошли слухи о беременности модели. Уверенность поклонников в том, что дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед Новым годом. Решетова и Тимати были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель показала шикарное кольцо на безымянном пальце.