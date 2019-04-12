Анастасия Решетова заинтриговала своих поклонников. Фанатам подруги рэпера Тимати показалось, что звезда намекнула на беременность.

Анастасия Решетова заинтриговала своих поклонников. Фанатамподруги рэпера Тимати показалось, что звезда намекнула на беременность."У нас пополнение" – так подписала фото, выложенное в Stories. К огромному сожалению поклонников, речьшла вовсе не о том пополнении, которого они с таким нетерпением ждут.23-летняя Анастасия Решетова поделилась снимком игрушки.Автор – дизайнер Kaws, это статуэтка его фирменного мультипликационного герояCompanion в черном цвете. Стоимость фигурки – примерно 150 тысяч долларов, илиболее девяти миллионов рублей.Недавно подруга Тимати опубликовала селфи из туалета. На пальцеАнастасии Решетовой не видно обручального кольца, подаренного Тимати, хотяобычно она не снимает его. А вот в правой руке модели поклонникиразглядели тест на беременность. Настя снимок подписала коротко: "Давайтепомолчим". При этом комментарии к новости она отключила.Еще раньше сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренконашла в сумочке тест с двумя полосками. Продолжения у тойистории не было – подруга Тимати не пожелала комментировать инцидент.Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаются несколько лет. Вначале пара не афишировала роман. Однако в конце прошлого года влюбленные стали все чаще делиться совместными снимками с поклонниками.неоднократно намекала на свадьбу, в Сети даже пошли слухи о беременности модели. Уверенность поклонников в том, что дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед Новым годом. Решетова и Тимати были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель показала шикарное кольцо на безымянном пальце.