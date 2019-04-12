Герцог и герцогиня Сассекские не будут сообщать о рождении первенца журналистам. Об этом рассказала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские не будут сообщать о рождении первенца журналистам. Об этом рассказала пресс-служба Кенсингтонского дворца.Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в конце апреля. Однако супруги решили не сообщать о радостном событии до тех пор, пока они не отпразднуют рождение первенца в частном порядке. Официальное заявление выпустил Кенсингтонский дворец.Представители монаршей семьи поблагодарили за поддержку жителей Великобритании. "Их Королевские высочества приняли решение держать в секрете все планы, связанные с рождением наследника. Они с нетерпением ждут, когда смогут публично объявить о пополнении в семье", – говорится в сообщении.Ранее близкий друг герцогини рассказал, что хочет родить ребенка в дома, в коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре. По его словам, бывшая актриса намерена обезопасить малыша от внимания репортеров. Приятель добавил, что королевская особа "окончательно выберет место родов, когда придет время".В качестве возможных вариантов рассматривается больница Frimley Park, где появились наследники графини Уэссекской. А бывший слуга принцессы Дианы Пол Батлер предположил, что бывшая актриса выберет госпиталь Портланд в Лондоне, которым владеет американская медицинская компания Hospital Corporation, уточняет Express.co.