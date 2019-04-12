Успех шоу Maruv
в России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на Евровидение-2019 затравили за развратное, по мнению пользователей,
поведение.
Успех шоу Maruv
в России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на "Евровидение-2019" затравили за "развратное", по мнению пользователей,
поведение.
украинской певицы прошло в московском "Известия-Hall" 6
апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта.
Разместила снимки в своем микроблоге и артистка. "Фото с большого
лайв-шоу в Москве", – прокомментировала она кадры.
Украинский сегмент Сети едва не взорвался от праведного
гнева пользователей. "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны
поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и
оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" – затравили певицу
украинцы.
Украинские СМИ не отстают от своих читателей. в Москве не дает им покоя, певице рекомендуют
навсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". При
этом надо отметить, что концерт в российской столице был ничуть не развратнее номера, с которым артистка победила в нацотборе на "Евровидение-2019".
Напомним, победительница украинского национального отбора отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Тем временем в Москве проходят. Ранее украинской певице присудили награду в России – артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.