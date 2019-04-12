Успех шоу Maruv в России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на Евровидение-2019 затравили за развратное, по мнению пользователей, поведение.

Успех шоу Maruvв России взбесил украинцев. Победительницу украинского национального отбора на "Евровидение-2019" затравили за "развратное", по мнению пользователей,поведение.украинской певицы прошло в московском "Известия-Hall" 6апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети видео и фотографиями с концерта.Разместила снимки в своем микроблоге и артистка. "Фото с большоголайв-шоу в Москве", – прокомментировала она кадры.Украинский сегмент Сети едва не взорвался от праведногогнева пользователей. "Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страныподдерживала", "Ты недостойна Украины", "Там иоставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" – затравили певицуукраинцы.Украинские СМИ не отстают от своих читателей. в Москве не дает им покоя, певице рекомендуютнавсегда остаться в России и зарабатывать в "стране-агрессоре". Приэтом надо отметить, что концерт в российской столице был ничуть не развратнее номера, с которым артистка победила в нацотборе на "Евровидение-2019".Напомним, победительница украинского национального отбора отказалась от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт. Тем временем в Москве проходят. Ранее украинской певице присудили награду в России – артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.