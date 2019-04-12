Вчера в Мэриленде произошла массовая авария с участием грузовика, школьного автобуса и четырех легковушек. Умерла женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, еще 8 человек получили травмы.

Вчера в Мэриленде произошла массовая авария с участием грузовика, школьного автобуса и четырех легковушек.Инцидент произошел в городе Клинтон на центральной его улице Бранч-авеню в минувшую среду, 10 апреля.На кадрах, снятых местным жителем Рендаллом Муром, видно, как грузовик, расталкивая легковые автомобили, на большой скорости врезается в школьный автобус.В результате аварии погибла женщина, сидевшая за рулем легковушки. Ее машину расплющило между автобусом и грузовиком. Еще восемь человек, в том числе два школьника, получили травмы различной степени тяжести.Улица была перекрыта в обе стороны на несколько часов — местные жители говорят, что в Клинтоне дорожных заторов таких масштабов еще не было.Полиция пока что не сообщает о причинах аварии, объясняя это тем, что расследование еще не окончено.