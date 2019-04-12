Петр Порошенко получил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его позицию по Северному потоку.

Петр Порошенкополучил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать егопозицию по "Северному потоку".ПрезидентУкраины решил заручиться поддержкой Ангелы Меркель перед вторым туром выборов иполетел сегодня в Берлин. Там он намеревался склонить руководство Германии котказу от строительства второй нитки трубопровода "Северный поток". Украинавыступает против этого проекта, который поставит крест на транзите российскогогаза в Европу через ее территорию.Но визит вБерлин накануне выборов не помог Порошенко. После переговоров с стороныпризнали остающиеся разногласия по "Северному потоку-2". "Стратегическоепартнерство Украины и Германии не исключает разногласий в подходах к решениютех или иных проблем. Киев продолжит вести борьбу за остановку строительствагазопровода", – заявил лидер Незалежной после беседы с канцлером.Он признал, чтоКиев и Берлин уже давно не могут найти консенсус по "Северному потоку", ноУкраина свою борьбу против строительства газопровода прекращать не намерена."Мы предложимнемецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", -сказал Порошенко в надежде на то, что это поможет сохранить украинский транзит российского газа.Чтобы хоть кат-тоуспокоить президента Украины, заявила, что у Киева и Берлина есть общаяцель – сохранить украинскую газотранспортную систему. "Я говорила российскомупрезиденту, что "Северный поток – 2" не означает, что через Украину не будетпроходить транзит", – сказала канцлер.Стоит отметить,что трубопровод, согласие на строительство которого дали все европейские страны,кроме Дании, заработает уже в конце этого года. Украина выступает противстроительства, но ее мнение в Европе не слышат, там заинтересованы в поставкахдешевого российского газа.