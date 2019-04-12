Петр Порошенко
получил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его
позицию по Северному потоку.
Петр Порошенко
получил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его
позицию по "Северному потоку".
Президент
Украины решил заручиться поддержкой Ангелы Меркель перед вторым туром выборов и
полетел сегодня в Берлин. Там он намеревался склонить руководство Германии к
отказу от строительства второй нитки трубопровода "Северный поток". Украина
выступает против этого проекта, который поставит крест на транзите российского
газа в Европу через ее территорию.
Но визит в
Берлин накануне выборов не помог Порошенко. После переговоров с стороны
признали остающиеся разногласия по "Северному потоку-2". "Стратегическое
партнерство Украины и Германии не исключает разногласий в подходах к решению
тех или иных проблем. Киев продолжит вести борьбу за остановку строительства
газопровода", – заявил лидер Незалежной после беседы с канцлером.
Он признал, что
Киев и Берлин уже давно не могут найти консенсус по "Северному потоку", но
Украина свою борьбу против строительства газопровода прекращать не намерена.
"Мы предложим
немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", -
сказал Порошенко в надежде на то, что это поможет сохранить украинский транзит российского газа.
Чтобы хоть кат-то
успокоить президента Украины, заявила, что у Киева и Берлина есть общая
цель – сохранить украинскую газотранспортную систему. "Я говорила российскому
президенту, что "Северный поток – 2" не означает, что через Украину не будет
проходить транзит", – сказала канцлер.
Стоит отметить,
что трубопровод, согласие на строительство которого дали все европейские страны,
кроме Дании, заработает уже в конце этого года. Украина выступает против
строительства, но ее мнение в Европе не слышат, там заинтересованы в поставках
дешевого российского газа.