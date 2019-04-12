21 апреля британскому монарху исполнится 93 года. Традиционно Елизавета II отмечает важную дату в кругу близких людей, но в этом году семьи принцев Гарри и Уильяма не смогут поздравить родственницу с днем рождения.

21 апреля британскому монарху исполнится 93 года. Традиционно Елизавета II отмечает важную дату в кругу близких людей, но в этом году семьи принцев Гарри и Уильяма не смогут поздравить родственницу с днем рождения.В этот день герцог и герцогиня Кембриджские будут находиться в Норфолке вместе с тремя наследниками. Старший сын, принц Джордж, уже ходит в местную школу, и родители не хотят, чтобы мальчик пропускал занятия.Тем временем принц Гарри и Меган Маркл будут готовиться к пополнению в семье. Недавно супруги переехали в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзор. Близкие друзья пары рассказали, что бывшая актриса хочет родить наследника в спокойной обстановке дома, вдали от навязчивых журналистов.Однако отсутствие родственников вряд ли помешает королеве отметить важную дату. В 2019 году день рождения Елизаветы II совпадает с католической Пасхой, и она может отметить это время по-особенному.Утром королева посетит церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Монарха будет сопровождать ее супруг принц Филипп. К ним могут также присоединиться принц Чарльз и его жена Камилла. Позднее они все вместе отправятся на торжественный банкет, передает Express.co. А в это время в центре Лондона пройдет праздничный салют в честь дня рождения .