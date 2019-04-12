Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве руководителя Военного совета страны. Об этом в четверг сообщил телеканал Скай ньюс - Арабия.

Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве руководителя Военного совета страны. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс — Арабия".Военный совет будет состоять из 12 человек. В совет войдут шесть представителей суданской армии, по два сотрудника сил безопасности и полиции, а также два представителя сил быстрого реагирования, передает ТАСС.Акции протеста против президента Омара аль-Башира, который руководил страной с 1989 года, начались в декабре прошлого года. Власть хотела повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса. После этого оппозиция обратилась с призывом к армии помочь отстранить президента.11 апреля аль-Башир был отстранен от власти. Сейчас он находится под домашним арестом вместе с членами своего окружения. Жители города Хартума выходят на улицы с флагами, скандируя о победе.Как заявил на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, у его страны пока нет определенной позиции относительно того, считать ли события в Судане государственным переворотом или началом политического перехода. Он подчеркнул, что власти Судана теперь должны предоставить план по мирной передаче власти.Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала к мирному процессу перехода власти. По ее мнению, взявший власть военный совет не способен справиться с такого рода задачами. Она считает, что этого можно достичь только путем быстрой передачи полномочий переходному гражданскому правительству.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве следят за ситуацией и надеются на возвращение ситуации в конституционные рамки. При этом он добавил, что Кремль рассматривает ситуацию в Судане как внутреннее дело этой страны.