Министерство просвещения предлагает запретить детям без прививок посещать школы. В ведомстве считают, что право детей на образование не будет нарушено, так как они могут учиться дома или дистанционно.

Министерство просвещения предлагает запретить детям без прививок посещать школы. Соответствующее письмо было направлено замминистра ведомства Татьяной Синюгиной в комитет Государственной думы по охране здоровья.Как сообщает "Интерфакс", Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций "детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний". При этом в ведомстве считают, что конституционное право детей на образование не будет нарушено, так как они могут учиться дома или дистанционно.Ранее Роспотребнадзор давал разъяснение министерству образования и науки о том, что родители вправе отказаться, например, от реакции Манту своему ребенку, сообщает "Интерфакс". Но в этом случае дети должны проходить альтернативное обследование на туберкулез. В письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой говорилось, что это необходимо для защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения безопасности государства.Между тем ранее сообщалось, что в Италии непривитых детей больше не будут пускать в детские сады и школы.