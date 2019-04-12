Выпивший рецидивист на глазах у ребенка избил и ограбил 87-летнего пенсионера в Троицке, забрав у него 900 рублей. Камера наблюдения сняла злоумышленника за минуту перед нападением.

Выпивший рецидивист на глазах у ребенка избил и ограбил 87-летнего пенсионера в Троицке, забрав у него 900 рублей, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения сняла злоумышленника за минуту перед нападением.Пожилого мужчину и его внучку преступник заметил еще в продуктовом магазине, после чего проследовал за ними к дому. На кадрах видно, что пенсионер сам придержал дверь пившему пиво мужчине. На площадке у квартиры злоумышленник резко оттолкнул свою жертву, нанес ему несколько ударов в область груди, после чего потребовал отдать всю наличность.Добычей грабителя стали 900 рублей — больше денег у пенсионера с собой не было. Обыскивать квартиру он не стал, быстро покинув подъезд.К тому моменту, когда 43-летнего подозреваемого задержали полицейские, от денег не осталось и следа. Предполагаемый грабитель оказался хорошо знаком стражам порядка — он несколько раз был судим за разбойные нападения.