Ксения Бородина нашла еще один способ привлечь угасшее было внимание подписчиков. Ведущая Дома-2 с мужем решили подарить свой подержанный Хаммер победителю объявленного ими конкурса.

Ксения Бородина нашла еще один способ привлечь угасшее было вниманиеподписчиков. Ведущая "Дома-2" с мужем решили подарить свойподержанный "Хаммер" победителю объявленного ими конкурса.Объявлено о конкурсе было так, что некоторые подписчикисхватились за сердце. Поклонники решили, что брак ипредпринимателя Курбана Омарова распался."Мы расстаемся! Долго не могли решиться на этот шаг! НоКурбан так решил! Мы отрываем от сердца и отдаем в ваши руки нашу машину"Хаммер" и еще много других подарков", – написала телезвезда в Instagram.На видео, которое появилось в том же микроблоге, КсенияБородина задает своему мужу вопрос: что же они теперь будут делать без машины?Но Омаров отвечает, что мужчина так решил – значит, так тому и быть."Женщине осталось только согласиться. Мы безумно любимнаш "Хаммер". Много историй у нас с ним связано. Расставаться,конечно, жаль, но я думаю, что кому-то из вас он намного важнее. Удачи всем",– смирилась с неизбежным ведущая "Дома-2".Как объяснили с супругом, условия конкурсаочень простые. Надо всего лишь подписаться на всех спонсоров, которыхпользователи найдут в разделе подписок – и будет им счастье. Бородина сОмаровым выберут счастливчика, который и получит в подарок большой подержанныйавтомобиль.Если "Хаммер" не нужен – можно взять деньгами, 2миллиона рублей тоже в хозяйстве пригодятся. приготовила и другие призы. Это разныетелефоны, кофемашины и вафельницы, пишет Teleprogramma.pro.