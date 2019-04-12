Ксения Бородина нашла еще один способ привлечь угасшее было внимание
подписчиков. Ведущая Дома-2 с мужем решили подарить свой
подержанный Хаммер победителю объявленного ими конкурса.
Ксения Бородина нашла еще один способ привлечь угасшее было внимание
подписчиков. Ведущая "Дома-2" с мужем решили подарить свой
подержанный "Хаммер" победителю объявленного ими конкурса.
Объявлено о конкурсе было так, что некоторые подписчики
схватились за сердце. Поклонники решили, что брак и
предпринимателя Курбана Омарова распался.
"Мы расстаемся! Долго не могли решиться на этот шаг! Но
Курбан так решил! Мы отрываем от сердца и отдаем в ваши руки нашу машину
"Хаммер" и еще много других подарков", – написала телезвезда в Instagram.
На видео, которое появилось в том же микроблоге, Ксения
Бородина задает своему мужу вопрос: что же они теперь будут делать без машины?
Но Омаров отвечает, что мужчина так решил – значит, так тому и быть.
"Женщине осталось только согласиться. Мы безумно любим
наш "Хаммер". Много историй у нас с ним связано. Расставаться,
конечно, жаль, но я думаю, что кому-то из вас он намного важнее. Удачи всем",
– смирилась с неизбежным ведущая "Дома-2".
Как объяснили с супругом, условия конкурса
очень простые. Надо всего лишь подписаться на всех спонсоров, которых
пользователи найдут в разделе подписок – и будет им счастье. Бородина с
Омаровым выберут счастливчика, который и получит в подарок большой подержанный
автомобиль.
Если "Хаммер" не нужен – можно взять деньгами, 2
миллиона рублей тоже в хозяйстве пригодятся. приготовила и другие призы. Это разные
телефоны, кофемашины и вафельницы, пишет Teleprogramma.pro.